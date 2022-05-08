انت الان تتابع خبر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفع مؤشر بورصة عمان الأحد، بنسبة 1.45 بالمئة، وصولا الى النقطة 2443.

وأغلقت البورصة اليوم على تداول 4 ملايين سهم، موزعة على 3229 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 9.4 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 35 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 24 شركة أخرى.

أسعار الذهب

نشرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، أسعار الذهب في السوق المحلية الأحد.

وبلغ سعر بيع (عيار 24) 45 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 42,40 قرشا.

أما (عيار 21) الأكثر طلبا ومبيعا في الأردن، فقد بلغ سعر البيع 38,40 قرشا، وسعر الشراء 36,80 قرشا.

في حين بلغ سعر بيع (عيار 18) 34,30 قرشا، وسعر الشراء 31,30 قرشا.