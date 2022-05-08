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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عشماوي: إتاحة العلامات التجارية على موقع الاتحاد الأوروبي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 05:05 مساءً - إسلام سالم _ أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نجاح الجهاز في اتاحة قواعد بيانات العلامات التجارية لدى الجهاز على الموقع الخاص بالاتحاد الأوروبي، لتحتوي أداة البحث TMView حاليًا علي بيانات 76 مكتب من مكاتب الملكية الفكرية علي مستوي دول العالم المختلفة بما فيهم مصر، والوصول لبيانات أكثر من 102.7 مليون علامة تجارية من خلال موقع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف عشماوي، خلال المؤتمر العلمي الخامس، الذي ينظمه المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، اليوم الأحد، أن اتاحة بيانات العلامات التجارية لدى الجهاز على موقع الاتحاد الأوروبي، يشجع المستثمرين في الخارج على حماية علاماتهم التجارية والحفاظ علي استثماراتهم في مصر، ويؤكد الشفافية المطلقة في اتاحة العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز في مصر التي تعد عضوًا فعالاً في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وأكد أن قطاع التجارة الداخلية في مصر يعد الأكبر اقتصاديًا علي مستوي الدولة العام المالي الماضي، حيث ساهم بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تقرب من 1.4 تريليون جنيه، ويشمل أنشطة عدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الامداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الانشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر، كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي مايقرب من 10 مليون نسمة يمثلون ثلث القوى العاملة فى مصر.
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