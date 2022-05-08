التجارة الداخلية: إتاحة خدمة البحث عن العلامات التجارية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 05:05 مساءً - إسلام سالم _ أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه فى إطار التحول الرقمي تم استحداث خدمة جديدة وهي الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، حيث تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.

وأضاف عشماوي، خلال المؤتمر العلمي الخامس، الذي ينظمه المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، اليوم، أن الخدمة الجديدة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة الأمر الذى من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل‪.‬

وتعد العلامات التجارية جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءا من النشاط التجاري الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل.