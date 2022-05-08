مال وأعمال

إبراهيم عشماوي: تسجيل 550 ألف علامة تجارية حتى الآن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر إبراهيم عشماوي: تسجيل 550 ألف علامة تجارية حتى الآن من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ أكد الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وصول العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز إلى ما يقرب من 550 ألف علامة حتى الأن، إضافة إلى تسجيل 140 ألف علامة دولية.

predco_adv_2021

وشدد على أهمية العلامات التجارية لأنها جزءً من حقوق الملكية الفكرية في مصر، التي تمثل جزءً من النشاط التجاري، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة في شكل نشاط تجاري، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى في صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل.

Edita2021

وقال إبراهيم عشماوي إن 20% من إجمالي العلامات التجارية التي تم تسجيلها منذ إنشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال الثلاثة سنوات ونصف الماضية فقط، موضحًا أن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة أو نادي، ليتقدم إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية، من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجاري التابعة للجهاز التي تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.

NTRA 2022

وأضاف عشماوي، خلال المؤتمر العلمي الخامس، الذي ينظمه المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، أن أحد مهام وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية هو الحفاظ على هوية المنتجات، بتسجيل بيانات العلامات التجارية، من خلال الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية بالجهاز، ليتقدم صاحب الشركة أو المستثمر إلى الجهاز لتسجيل العلامة التجارية ثم يبدأ عمليات الفحص لمعرفة ما إذا كان هناك تعارض للعلامة التجارية مع علامة أخرى.

FNG2021

ولفت أن هناك خدمة يستطيع صاحب الطلب التأكد من خلالها ما إذا كان هناك تعارض مع العلامة التى يرغب في تسجيلها، وهى دخوله على قواعد البيانات الخاصة بالعلامات التجارية وهذه خدم تقدم للوكلاء قبل التقدم للتسجيل.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبراهيم عشماوي: تسجيل 550 ألف علامة تجارية حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا