إبراهيم عشماوي: تسجيل 550 ألف علامة تجارية حتى الآن

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ أكد الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وصول العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز إلى ما يقرب من 550 ألف علامة حتى الأن، إضافة إلى تسجيل 140 ألف علامة دولية.

وشدد على أهمية العلامات التجارية لأنها جزءً من حقوق الملكية الفكرية في مصر، التي تمثل جزءً من النشاط التجاري، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة في شكل نشاط تجاري، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى في صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل.

وقال إبراهيم عشماوي إن 20% من إجمالي العلامات التجارية التي تم تسجيلها منذ إنشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال الثلاثة سنوات ونصف الماضية فقط، موضحًا أن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة أو نادي، ليتقدم إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية، من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجاري التابعة للجهاز التي تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.

وأضاف عشماوي، خلال المؤتمر العلمي الخامس، الذي ينظمه المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، أن أحد مهام وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية هو الحفاظ على هوية المنتجات، بتسجيل بيانات العلامات التجارية، من خلال الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية بالجهاز، ليتقدم صاحب الشركة أو المستثمر إلى الجهاز لتسجيل العلامة التجارية ثم يبدأ عمليات الفحص لمعرفة ما إذا كان هناك تعارض للعلامة التجارية مع علامة أخرى.

ولفت أن هناك خدمة يستطيع صاحب الطلب التأكد من خلالها ما إذا كان هناك تعارض مع العلامة التى يرغب في تسجيلها، وهى دخوله على قواعد البيانات الخاصة بالعلامات التجارية وهذه خدم تقدم للوكلاء قبل التقدم للتسجيل.