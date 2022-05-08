نعرض لكم الان تفاصيل خبر أيمن سليمان: الصندوق السيادي يعمل على ابتكار منتجات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 02:05 مساءً - أحمد رضوان _ لخص أيمن سليمان ، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي دور الصندوق خلال هذه الفترة المهمة من عمر الاقتصاد المحلي، في العمل على بناء البوابات التي تسرع دخول القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى الاستثمار المباشر بمصر، مع تنويع مصادر جذب الاستثمارات الخارجية من دول وأقاليم مختلفة مثل أوروبا وأمريكا إلى جانب استثمارات الخليج الآخذة في النمو. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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