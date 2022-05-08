انت الان تتابع خبر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد.. السعر الآن وفق بنوك مصر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الدولار استقرارا اليوم الأحد 8-5-2022، أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.45 للشراء، 18.51 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.45 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

فى بنك الإسكندرية سجل 18.46 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.44 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

ـ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.44 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

ـ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

ـ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.46 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

ـ سعر الدولار فى بنك مصر

18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

ـ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.45 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

ـ سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.48 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.