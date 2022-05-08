وزير المالية: الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا إصرارا على…

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج – نعى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا خلال إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، معربًا عن خالص عزائه ومواساته لأسر الشهداء، وللقوات المسلحة، وللشعب المصري.

أكد الوزير، في بيان مساء اليوم، أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصرارًا على استكمال مسيرتهم في البناء والتنمية، معلنين اصطفافهم الوطني خلف قيادتهم السياسية الحكيمة، وأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، في الحرب ضد هذا الإرهاب اللعين؛ لاجتثاثه من جذوره، والحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

أضاف الوزير أن الإرادة المصرية الصلبة ستتحطم على صخرتها كل مؤمرات الخراب والدمار التي يدبرها قوى الشر، وأن هذا الإرهاب إلى زوال، و”ستبقى مصر شامخة بقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي وأبطال جيشها وشرطتها البواسل”.

وثمن معيط جهود القوات المسلحة والشرطة في القضاء على البؤر الإرهابية خلال السنوات الماضية.