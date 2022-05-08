انت الان تتابع خبر زيادة الطاقة الكهربائية المصدرة من الاردن لفلسطين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس ظافر ملحم، الأحد، أن بلاده ستناقش اللمسات الأخيرة مع الأردن بشأن آلية وموعد تشغيل محطة الرامة الكهربائية.

وقال ملحم:" إن وفدا فلسطينيا برئاسته سيزور عمّان خلال العشر أيام القادمة للاجتماع مع وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة".

وأضاف :"أن الاجتماع سيناقش مستوى الإنجاز في محطة الرامة التي تهدف إلى زيادة كميات الطاقة الكهربائية المصدرة إلى فلسطين من 40 ميغاواط حاليا إلى 80 ميغاواط".

ولفت إلى أن المشروع سيتضمن مرحلة ثالثة لزيادة الكميات الكهربائية المصدرة لفلسطين من الأردن خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه كان من المفترض الإنجاز في المحطة قد وصل إلى نسبة 100 بالمئة “لكن نأمل إنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح أن الكميات الجديدة من الكهرباء الأردنية ستزود مدن القدس (أبو ديس)، وأريحا، ورام الله.