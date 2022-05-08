انت الان تتابع خبر مطالب بتحقيق بشأن نقص الدواجن في الاسواق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - طالبت نقابة تجار المواد الغذائية اجراء تحقيق حول ما نشر في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من شكاوى حول حدوث نقص في مادة الدواجن في الاسواق وارتفاع أسعارها خلال بداية شهر رمضان والايام التي سبقت عيد الفطر وحتى الان واظهار حقيقة ما يحصل على ارض الواقع ومحاسبة أي مقصر ضمن القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.

وقالت النقابة في تصريح صحفي إن بعض التصريحات التي صدرت مؤخرا تضمنت معلومات مغلوطة واتهامات غير صحيحة لعدة جهات واطراف وبعيدة عن الواقع وحقيقة ما يجري في الاسواق فيما يتعلق بمادة اساسية للمواطن الاردني سواء كانت من انتاج محلي او مستورد.

وشددت انه من غير المسموح لأي شخص او جهة العبث بملف الامن الغذائي واستغلال حاجة المستهلك الاردني ومواسم الخير سواء كان هذا العبث على شكل رفع أسعار او عدم التزام بالقوانين والتعليمات او اصدار تصريحات ومعلومات مضللة.

وأكدت النقابة انها تدعم المنتج المحلي وحريصة على ديمومة عمل المسالخ الوطنية والمزارع الصغيرة والمتوسطة وانصافها وحمايتها وكذلك رفع المعوقات امام استيراد الدواجن المجمدة واعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب لتوفير مخزون آمن من هذه المادة الاساسية وسد النقص الحاصل في الاسواق حتى يبقى العرض أكثر من الطلب لكي لا يحدث خلل في الاسواق يدفع ثمنه المستهلك الاردني.