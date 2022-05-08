انت الان تتابع خبر الائتمان العسكري يرفع سقف التمويلات السكنية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة، عن إطلاق الصندوق جملة من التسهيلات التمويلية للمنتسبين العسكريين.

وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إنه تم رفع سعر سقف التمويلات السكنية للمنتسبين الأفراد من 16 ألف إلى 20 ألف دينار، مع رفع نسبة عبء الدين إلى 40%.

وأضاف أنه تقرر رفع سعر سقف التمويلات السكنية للمنتسبين الضباط من 32 ألف دينار إلى 40 ألف دينار مع إمكانية الوصول إلى عبء دين 45% بدل 30% كما كان في السابق، كما قررت الهيئة الإدارية رفع سقف التمويلات الشخصية للمنتسبين الأفراد من 6 إلى 7500 دينار، بالإضافة إلى رفع نسبة التمويل الإيجارة من 70 إلى 85% .

وبين أن الصندوق أطلق جملة من التسهيلات التمويلية للمنتسبين، أبرزها الاستعاضة عن رخصة البناء كشرط خاص لصرف الدفعات التي باتت على دفعتين، واستثناء الكفيل للحصول على خدمة التقسيط بسعر الدين، بالإضافة إلى السماح للمنتسب بتكرير نفس الغاية.

وأشار إلى أن لم يطرأ أي تغيير على نسب المرابحة والإيجارة، والتي تبدأ من 2,75% وحدها الأقصى 4% للتمويلات الشخصية، والإيجارة من 2,5% إلى 3,75% بحدها الأقصى.

وقال إن صندوق الائتمان العسكري، مؤسسة مالية هدفها تكافلي والارتقاء بحياة المنتسبين، ودائما قراراتها برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة تتمحور حول الرؤية الملكية في التبسيط والارتقاء بحياة المنتسبين.

وأكد أنه تم افتتاح فرع جديد في محافظة إربد في مجمع الشمال، ليبلغ عدد فروع الصندوق 10 فروع، كما يوجد للصندوق اليوم 64 جهاز ATM منتشرة في الوحدات العسكرية كافة، مشيرا إلى ان الصندوق يتطلع إلى زيادة عدد الفروع خلال العام المقبل، كما وأنه ملتزم بأتمتة المنتجات والخدمات جميعها للتسهيل على المنتسبين فتح حساب والتحويل، والحصول على رقم مصرفي من البنك المركزي.