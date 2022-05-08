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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء: عازمون على استكمال مسيرة البناء ومواصلة معركة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – نعى مجلس الوزراء بخالص الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابي الغادر، الذي استهدف نقطة رفع المياه غربي سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن خالص تعازيه لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء.
وشدد على عزم الدولة المصرية استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة معركة الكرامة التي يخوضها الوطن وأبناؤه المخلصون ضد قوى الشر وذيول الإرهاب والتطرف.
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