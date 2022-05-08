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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي: العمليات الغادرة لن تنال من عزيمة أبناء الوطن على… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج – توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء إلى الشعب المصري وقواته المسلحة ولجميع أسر ضحايا الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه شرق القناة، والذي أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.
وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبوا نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن”.
وأكد أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.
عاجل.. المتحدث العسكري: إحباط هجوم إرهابي على محطة رفع مياه واستشهاد ضابط و10 مجندين
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