مال وأعمال

السيسي: العمليات الغادرة لن تنال من عزيمة أبناء الوطن على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي: العمليات الغادرة لن تنال من عزيمة أبناء الوطن على… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج – توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء إلى الشعب المصري وقواته المسلحة ولجميع أسر ضحايا الهجوم الإرهابي  على نقطة رفع مياه شرق القناة، والذي أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

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وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبوا نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن”.

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وأكد أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

عاجل.. المتحدث العسكري: إحباط هجوم إرهابي على محطة رفع مياه واستشهاد ضابط و10 مجندين

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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