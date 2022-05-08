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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الزراعة: حصاد أكثر من 700 ألف فدان قمح منذ أول أبريل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 8 مايو 2022 09:11 صباحاً - – قال مسؤول بوزارة الزراعة لرويترز يوم السبت إنه تم حصاد أكثر من 700 ألف فدان من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في أول أبريل.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قد قال الشهر الماضي إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه (59.69 مليون دولار) كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي من المزارعين.
وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند وفرنسا.
وذكر عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة أن مصر تستهدف زراعة 1.075 مليون فدان من الأرز خلال العام الحالي 2022-2023 مما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
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