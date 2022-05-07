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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: استمرار عمل الصوامع يوميا حتى استلام القمح من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 7 مايو 2022 08:05 مساءً - إسلام سالم – أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا يقضي باستمرار عمل الصوامع والمواقع التخزينية للأقماح المحلية، المجهزة بالإضاءة، التابعة للجهات المسوقة الرئيسية في استلام الاقماح حتى آخر مورد داخل وأمام الموقع التخزيني، وبحد أقصى حتى منتصف الليل.
وشمل التوجيه الوزاري ضرورة متابعة مديريات التموين بالمحافظات بصورة يومية لتوريد الأقماح المحلية بالمواقع التخزينية والتنسيق مع الجهات المعنية كافة وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع؛ لمنع حدوث تزاحم.
كما وجه القرار الجهات المسوقة أو التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من الأقماح المحلية بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات بموجب تصريح نقل خارج المحافظة والمعتمد من الجهة المسوقة وتسليم صورة من هذا التصريح لمديرية التموين أو الإدارات التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.
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