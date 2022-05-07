وزير التموين: استمرار عمل الصوامع يوميا حتى استلام القمح من…

دبي - احمد فتحي في السبت 7 مايو 2022 08:05 مساءً - إسلام سالم – أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏توجيها وزاريا يقضي باستمرار عمل الصوامع والمواقع التخزينية للأقماح ‏المحلية، المجهزة بالإضاءة، التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ‏في استلام الاقماح حتى آخر مورد داخل وأمام الموقع التخزيني، وبحد أقصى حتى منتصف ‏الليل.

وشمل التوجيه الوزاري ضرورة متابعة مديريات التموين بالمحافظات بصورة يومية لتوريد الأقماح المحلية بالمواقع التخزينية والتنسيق ‏مع الجهات المعنية كافة وانتظام ‏عمل اللجان بتلك المواقع؛ لمنع حدوث تزاحم.

كما وجه القرار الجهات المسوقة أو التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من ‏الأقماح المحلية بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات ‏بموجب تصريح نقل خارج المحافظة والمعتمد من الجهة المسوقة وتسليم ‏صورة من هذا التصريح لمديرية التموين أو الإدارات ‏التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.‏