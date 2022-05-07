مال وأعمال

رئاسة الوزراء: المنشور المتداول عن وقف بيع المشغولات الذهبية…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئاسة الوزراء: المنشور المتداول عن وقف بيع المشغولات الذهبية… من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في السبت 7 مايو 2022 07:08 مساءً - نفت رئاسة الوزراء في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صدور تعليمات حكومية بوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها.

predco_adv_2021

إقرا أيضا.. بيان من الاتحاد العام للغرف التجارية حول سوق الذهب

Edita2021

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها، وأن المنشور المتداول وهمي وغير صادر عن أي جهة حكومية.

NTRA 2022

وشددت الوزارة على أن حركة البيع والشراء مستمرة بشكل طبيعي بكافة محال الذهب على مستوى الجمهورية، دون وقف، مُشيرةً إلى أن عملية التسعير تخضع لآليات العرض والطلب ووفقاً لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.

FNG2021

وحذرت التجارة الداخلية المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري، وقالت إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئاسة الوزراء: المنشور المتداول عن وقف بيع المشغولات الذهبية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا