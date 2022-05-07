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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئاسة الوزراء: المنشور المتداول عن وقف بيع المشغولات الذهبية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 7 مايو 2022 07:08 مساءً - نفت رئاسة الوزراء في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صدور تعليمات حكومية بوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها.
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وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها، وأن المنشور المتداول وهمي وغير صادر عن أي جهة حكومية.
وشددت الوزارة على أن حركة البيع والشراء مستمرة بشكل طبيعي بكافة محال الذهب على مستوى الجمهورية، دون وقف، مُشيرةً إلى أن عملية التسعير تخضع لآليات العرض والطلب ووفقاً لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.
وحذرت التجارة الداخلية المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري، وقالت إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.
وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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