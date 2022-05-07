انت الان تتابع خبر توضيح هام وعاجل من وزارة التموين في مصر حول وقف بيع وشراء الذهب.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال اللواء عبدالله منتصر مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الدمغة و الموازيين إنه غير وارد نهائي وغير دستوري وقف نشاط بيع و شراء الذهب من المواطنين المتعاملين مع تجار و أصحاب محال الذهب .

وأكد مستشار الوزير لشؤون الدمغة و الموازيين في تصريحات صحفية أنه يمكن اتخاذ قرارات بشأن تنظيم عمليات الاستيراد أو تصدير الذهب وفقاً لأسباب معينة يحددها مجلس الوزراء و الوزير المختص لكن لا يمكن اتخاذ قرار بوقف البيع والشراء .

وبين منتصر أن مصلحة الدمغة و الموازيين تراقب حالة السوق بشكل جيد و تعمل على منع تداول أي مشغولات ذهبية بدون الدمغة الحكومية و فاتورة البيع و الشراء .

هذا كان مجلس الوزراء قد أصدر بيانا اليوم بشأن تداول منشور وهمي يتضمن تعليمات حكومية بوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها .

ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الي أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها.

وأكدت التموين حسب بيان مجلس الوزراء أن المنشور المتداول وهمي وغير صادر عن أي جهة حكومية، مُشددةً على أن حركة البيع والشراء مستمرة بشكل طبيعي بكافة محال الذهب على مستوى الجمهورية، دون وقف مؤكدة أن عملية التسعير تخضع لآليات العرض والطلب ووفقاً لأسعار الأوقية في البورصات العالمية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

كما ناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851)