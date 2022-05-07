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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيان من الاتحاد العام للغرف التجارية حول سوق الذهب من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 7 مايو 2022 06:11 مساءً - قال الاتحاد العام للغرف التجارية أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشورات صادرة عن غير ذي صفة بشأن أسعار الذهب وناشدت بوقف التعامل به وقامت بإقحام اسم البنك المركزي المصري في بياناتها وهولا علاقة له بالموضوع من الأساس.
أضاف الاتحاد: من الواضح من تلك المنشورات أنها تهدف لإحداث حالة من الاحتقان والاضطراب بالأسواق، حيث أن ما جاء بتلك المنشورات عار تماما من الصحة ولا أساس له حيث أن أسعار الذهب دوما تخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.
وناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الإعلام المصري المستنير بعدم الانسياق خلف تلك الشائعات التي وصفها بالمغرضة، وتحري المعلومات من مصادرها الرسمية وهى مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للمجوهرات والمعادن الثمينة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
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