انت الان تتابع خبر بريطانيا تعتمد على مدخرات الناس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يتوقع خبراء أن وزارة المالية البريطانيا تمتنع عن تقديم الدعم المالي أثناء أزمة الغلاء المعيشي الحالية لاعتقادها بأن الأسر ستعمل على استخدام مدخراتها للتغلب على الأزمة.



حيث أظهرت المصادر، أن وزير المالية "ريشي سوناك" ومعاونيه ألمحوا إلى الأموال التي لم ينفقها الناس أثناء فرض الإغلاق في فترة جائحة كورونا وإلزامهم بالبقاء في منازلهم، مشيرين إلى اعتباره سبباً رئيساً لتقييد التمويل الحكومي الإضافي أثناء الأزمة الحالية.



إلا أن مسؤولين أدانوا هذا التوجه لما فيه من تجاهل للأسر الأكثر فقراً، و التي لا تملك المدخرات المذكورة، أو الأسر التي أنفقت جميع ما قد ادخرته.



وقال مصدر في الإدارة العامة: "يفتقر فريق الوزير إلى فهم مدى شدة الموقف الذي يجد أصحاب المداخيل المنخفضة هؤلاء أنفسهم فيه. فهم لا يمتلكون شيئاً في المصارف".



وذكر مصدر آخر أن هذا المبدأ قلل من شأن أزمة الغلاء المعيشي، التي أنتجت الأزمة الأسوأ على صعيد الدخل منذ عام 1945، وأخفق في معالجة التباينات الحادة بين الأسر الثرية ونوما يناظرها من أسر أكثر فقراً ، وقال إن هذا "واضح في شكل خاص في ما يخص الأسر التي توقفت عن العمل وتعيش على المزايا"، مضيفاً، "أن الأثر الحقيقي في هذه الأسر مدمر تماماً، وسيثبت أنه كذلك".



وقال، "كان سوناك يستند إلى هذه الفكرة القائلة إن ثقة المستهلكين ستنتعش وإن الناس سيباشرون الإنفاق من جديد، هذا هو المنطق نفسه الذي يستند إليه مبدأ تناولوا الطعام خارج المنزل في مد ليد المساعدة".



ونفى مصدر مقرب من الوزير الادعاءات القائلة إنه هو وفريقه اعتمدا على إنفاق الناس مدخراتهم، وأوضح "أن مزيداً من المساعدات قد يأتي في وقت لاحق من هذا العام لصالح الأسر المعرضة إلى ضغوط شديدة".