انت الان تتابع خبر شل تحقق أرباحاً مرتفعة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -أعلنت عملاقة النفط "شل" ، عن تسجيل أعلى أرباح ربع سنوية منذ عام 2008 ، وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما أدى إلى مطالبات بفرض ضريبة غير متوقعة لمرة واحدة على شركات النفط والغاز بهدف مساعدة العائلات في بريطانيا والمتضررة من فواتير الطاقة المتزايدة.



الشركة أعلنت عن أرباح معدلة بقيمة 9.1 مليار دولار للأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس/آذار، وهو ما تماشى مع توقعات المحللين، وذلك مقارنة بـ3.2 مليار دولار عن الفترة ذاتها في العام السابق و6.4 مليار دولار للربع الرابع من عام 2021.



وأعلنت "شل" عن تحصيل 4 مليارات دولار ضمن برنامج إعادة شراء أسهم الشركة البالغ 8.5 مليار دولار ، المعلن عنه للنصف الأول من العام،. ويتوقع أن تكتمل عمليات إعادة شراء الأسهم المتبقية البالغة 4.5 مليار دولار قبل الإعلان عن أرباح الربع الثاني بحسب "سي أن بي سي".

وأعلنت شركة "بريتيش بيتروليوم" (BP) البريطانية المنافسة ،الثلاثاء، خططها لتعزيز عمليات إعادة شراء الأسهم مع ارتفاع صافي أرباح الربع الأول إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد. كما أعلنت شركتا "توتال إنيرجيز" الفرنسية و"إيكوينور" النرويجية و"شيفرون" و"إكسون موبيل" الأمريكيتان، عن أرباح عالية في الربع الأول من العام كنتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية.



وعلى صعيد انسحاب الشركة من روسيا، قال الرئيس التنفيذي لـ "شل" بن فان بيردن في بيان "الحرب في أوكرانيا هي أولاً وقبل كل شيء مأساة إنسانية، لكنها تسببت أيضاً في اضطراب كبير في أسواق الطاقة العالمية وأظهرت أن الطاقة الآمنة والموثوقة والميسورة التكلفة لا يمكن ببساطة اعتبارها أمراً مفروغاً منه".



وكانت "شل" أعلنت أنها حصلت على 3.9 مليار دولار من الرسوم بعد الضرائب في الربع الأول، نتيجة خروجها من روسيا. كما حذرت الشركة في وقت سابق من شطب ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار من قيمة أصولها بعد الانسحاب من البلاد. وقالت إنه ليس من المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم في الأرباح المعدلة.