انت الان تتابع خبر 16 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية خلال نيسان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت صادرت محافظة الزرقاء التجارية خلال الشهر الماضي، نحو 16 مليون دينار بحسب رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم.

وقال شريم، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) للزرقاء بلغت خلال شهر نيسان الماضي 15 مليونا و835 ألفا و320 ديناراً.

وبين، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر نيسان الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

لزكما أشار شريم إلى إصدار(833) شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.