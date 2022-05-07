الأردن يُصدر 250 ألف طن من بوتاسه للبرازيل

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الرياض - احمد صلاح - يصدر الأردن للبرازيل نحو 250 ألف طن من البوتاس الأردني للبرازيل، وفقا للرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، معن النسور.

وقال النسور، لقناة المملكة،البو إنّ “البوتاس الأردني لم يعد مجرد سلعة، بل سلاح، يمكن مقايضته مستقبلاً باحتياجات الأردن من الغذاء”.

وأضاف، أنّ الأردن استثمر نحو 500 مليون دولار كمشروعات، للدخول بقوة للسوق البرازيلي، حيث تستورد البرازيل من الأردن ما نسبته 85٪ من احتياجات الأسمدة، لأن انعكاسات الحرب في أوكرانيا، تشكل قلقاً على القطاع الزراعي البرازيلي.

وأشار، إلى أن البرازيل اختارت الأردن كوجهة أولى، ضمن جولتها العربية الثلاثية، نظراً للعلاقات التجارية وجودة البوتاس الأردني، حيث إنّه يحتل المركز السابع عالمياً بين منافسيه.