نعرض لكم الان تفاصيل خبر أدنوك الإماراتية تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان في يونيو… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 7 مايو 2022 04:08 مساءً - _ قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم السبت إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر يونيو عند 104.48 دولار للبرميل. إقرا أيضا..أدنوك الإماراتية تستحوذ على 25% من بورياليس النمساوية وبلغ سعر البيع الرسمي لشحنات مايو 112.48 دولار للبرميل.

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