مال وأعمال

أدنوك الإماراتية تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان في يونيو…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أدنوك الإماراتية تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان في يونيو… من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في السبت 7 مايو 2022 04:08 مساءً - _ قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم السبت إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر يونيو عند 104.48 دولار للبرميل.

predco_adv_2021

إقرا أيضا..أدنوك الإماراتية تستحوذ على 25% من بورياليس النمساوية

Edita2021
NTRA 2022

وبلغ سعر البيع الرسمي لشحنات مايو  112.48 دولار للبرميل.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدنوك الإماراتية تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان في يونيو… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا