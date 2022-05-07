مال وأعمال

أمريكا توافق على‭ ‬طلب شركة طيران صينية بتحويل مسار الرحلات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمريكا توافق على‭ ‬طلب شركة طيران صينية بتحويل مسار الرحلات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 7 مايو 2022 03:11 مساءً - _ وافقت وزارة النقل الأمريكية يوم الجمعة على طلب شركة تشاينا إيسترن إيرلاينز (طيران شرق الصين) السماح لها بتمديد تحويل مسار الرحلات من نيويورك إلى شنغهاي لتهبط في مطار صيني بديل عن شنغهاي حتى 31 مايو وذلك بسبب إجراءات كوفيد-19.

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كانت الوزارة قد وافقت في وقت سابق على طلب شركة الطيران الصينية لنقل الرحلات القادمة إلى شنغهاي من نيويورك والتي تتم مرتين أسبوعيا لتهبط في مطار فوتشو تشانغله الدولي الصيني في مقاطعة فوجيان حتى نهاية أبريل.

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وقالت شركة الطيران الصينية في طلب للحكومة الأمريكية إنه “بسبب إجراءات السيطرة على جائحة فيروس كورونا في منطقة شنغهاي” أمر المسؤولون عن حركة الطيران الصينية “بتحويل رحلات الركاب المتجهة إلى شنغهاي من الولايات المتحدة إلى مطارات معينة بديلة في الصين”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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