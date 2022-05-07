مال وأعمال

إطلاق خط للرحلات المباشرة بين واشنطن وعمان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر إطلاق خط للرحلات المباشرة بين واشنطن وعمان من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في السبت 7 مايو 2022 02:05 مساءً - روسيا اليوم _ أعلنت هيئة تنشيط السياحة الأردنية عن تدشين رحلة طيران مباشرة جديدة بين واشنطن وعمان، تديرها شركة يونايتد “إيرلاينز للطيران”.

predco_adv_2021

وأكدت الهيئة في بيان، أن هذه الخطوة تعد غاية بالأهمية كونها ستسمح بتسهيل زيادة الحركة السياحية من المسافرين الأمريكيين للسفر إلى الأردن.

Edita2021

وقال وزير السياحة والآثار الأردني، نايف الفايز، إن شركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية ستقدم رحلات مباشرة من واشنطن العاصمة إلى عمان ابتداء من اليوم 6 مايو، بمعدل 3 رحلات في الأسبوع، حيث تعتبر هذه هي أول رحلة مباشرة تربط العاصمتين.

NTRA 2022

وأضاف، أن “إعلان أول رحلة مباشرة تربط بين العاصمتين واشنطن وعمان، تعد خطوة كبيرة بمجال السياحة للمملكة، حيث أن ربط عمان بواشنطن سيسهم بتشجيع المسافرين الأمريكيين بالقدوم إلى المملكة”.

FNG2021

من جانبه، قال سفير واشنطن في عمان، هنري ووستر بهذا الشأن، “يسعدنا دائما أن نرى روابط أقوى بين الأردن والولايات المتحدة تُعزز الصادرات والشراكة بين بلدينا، فهذه الصلة المباشرة الجديدة بين عاصمتينا تفيد الأردنيين والأمريكيين وتقرب بين البلدين، سواء كان ذلك لتسهيل السياحة، أو تحسين العلاقات التجارية”.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق خط للرحلات المباشرة بين واشنطن وعمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا