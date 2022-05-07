: بايدن سيوقع على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا…

دبي - احمد فتحي في السبت 7 مايو 2022 12:11 مساءً - قال مسؤولون أمريكيون لرويترز يوم الجمعة إن من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على شحنة أسلحة جديدة لأوكرانيا خلال الأيام القادمة لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، أن الشحنة الجديدة ستشمل على الأرجح مزيدا من الذخائر لأسلحة مثل مدافع الهاوتزر.

وقال اثنان من المسؤولين إن الإعلان عن الصفقة الجديدة قد يصدر في غضون 24 ساعة.

وستكون الشحنة الجديدة من الأسلحة ضمن مبلغ 250 مليون دولار المتبقي لدى سلطة السحب الرئاسي، والتي تسمح للرئيس بأن يأمر بنقل الأسلحة الزائدة من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونجرس استجابة لحالات طارئة.