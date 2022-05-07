أسعار الذهب اليوم السبت

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الرياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، حيث سجل عيار 21 ووهو الاكبر بيعا 1205 جنيهاً للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكراني واعلان البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي عن زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل 800 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 1045 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 1205 جنيهاً للجرام.

عيار 24 سجل 1386 جينها للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

الذهب

سجل سعر الجينه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9600 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:

وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1991 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضهما

وأشارت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة،أن المعروض من الذهب حاليًا أقل من الطلب وهناك تراجع في الاستيراد وهذا تسبب في الزيادات الكبيرة في الأسعار اليوم، رغم توقف “الشاشة” وهي البورصة العالمية التي يجرى تسعير الذهب على أساسها.

وترتبط أسعار الذهب في مصر بمجموعة من العوامل أهمها على الإطلاق هو سعر الدولار، ومع ارتفاع الدولار في مصر تشهد أسعار الذهب ارتفاع في الأسواق حتى وإن كان السعر العالمي للمعدن الأصفر يشهد تراجع مثلما يحدث اليوم، وتشير توقعات الخبراء في سوق الذهب إلي أن أسعار الذهب في مصر ستظل قرب مستوياتها الحالية بسبب الدولار.