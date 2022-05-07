انت الان تتابع خبر الكشف عن سبب نقص واردات الدواجن للأسواق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكّد رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، السبت، ورود شكاوى للغرفة تتعلق بنقص واردات الدواجن للمراكز والمحال التجارية، من بعض الموردين.

وقال الحاج توفيق إنّ الشكاوى وردت للغرفة بداية شهر رمضان وازدادت خلال الأسبوع الأخير من رمضان، لافتا إلى عدم وجود مبررات لنقص كميات الدواجن.

وحسب ما وردنا لغرفة تجارة عمّان، أن التوريد للمطاعم كان كبيرا على حساب توفيرها للمواطن في محلات التجزئة.

وأشار، إلى أن البعض لم يلتزم بالسقف السعري؛ كما لم يلتزم بتوريد الكميات نفسها بوجود طلب على الدواجن، حيث إنّ بعض الموردين وجدوا منها جني أرباح في الموسم الحالي، معتبرا ذلك غير مقبول مع تحديد سقف سعري.

وبين الحاج توفيق، إلى أن بعض المعنيين كان لديهم تصريحات سابقة بوجود فائض واكتفاء ذاتي في قطاع الدواجن.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، قد أكّدت الخميس 5 آيار/مايو 2022، "وفرة" الدجاج في السوق المحلي، مشيرة إلى أن فرقها للرقابة على الأسواق تقوم بـ "حملات مكثفة" على المحلات التجارية بما في ذلك سلاسل توريد الدجاج الطازج والحي الذي يباع من خلال النتافات.

المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، قال إنّ "لا صحة إطلاقا لانقطاع الدجاج عن الأسواق منذ 20 يوما".