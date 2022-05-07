انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار الذهب محليا 40 قرشا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب محليا اليوم الأربعاء بمقدار40 قرشا للغرام الواحد، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة فقد انخفض سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 38.4 دينارا، والشراء إلى 36.8 دينارا.

كما انخفض سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 قيراط إلى 45 دينارا، والشراء إلى 42.4 دينارا، أيضا انخفض سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط إلى 34.3 و31.3 دينارا على التوالي.