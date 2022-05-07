انت الان تتابع خبر أسعار جديدة مع وصول 2124 طن خضار وفواكه للسوق المركزي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 2124 طنا، منها 1633 طن خضار و330 طن فواكه و160 طنا من الورقيات.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها:

الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 20 إلى 40 قرشا

البصل الناشف بين 25 إلى 35 قرشا

البطاطا بين 35 إلى 65 قرشا

البندورة 10 إلى 20 قرشا

الجزر 30 إلى 45 قرشا

الخيار 5 إلى 15 قرشا

الزهرة 8 إلى 15 قرشا

الكوسا 20 إلى 40 قرشا

الليمون 80 إلى 150 قرشا

الموز البلدي 50 إلى 70 قرشا