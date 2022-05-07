الاقتصاد الأمريكي يضيف 428 ألف وظيفة في أبريل..والبطالة عند…

دبي - احمد فتحي في السبت 7 مايو 2022 10:08 صباحاً - وكالات .. أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أكثر بقليل مما كان متوقعاً في أبريل على الرغم من ارتفاع التضخم والمخاوف من تباطؤ النمو، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل.

هذا ونمت وظائف القطاع الخاص بـ 428 ألف وظيفة هذا الشهر مقابل توقعات جاءات عند 391 ألف وظيفة.

وأضاف القطاع الخاص غير الزراعي 406 آلاف وظيفة، مقابل توقعات عند 385 ألف وظيفة.

هذا وبقيت معدلات البطالة على حالها خلال ابريل عند 3.6%، ولكنها أعلى بقليل من التوقعات التي كانت عند 3.5%.

هذا وكانت هناك أيضًا بعض الأخبار الجيدة بالنسبة للتضخم، إذ استمر متوسط الدخل في الساعة في النمو، ولكن عند مستوى 0.3% للشهر، المعدل الذي جاء أقل قليلاً من التوقعات عند 0.4%.