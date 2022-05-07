- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوكرانيا تدعو إلى فرض حظر دولي كامل على النفط والغاز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 7 مايو 2022 09:11 صباحاً - – دعا وزير مالية أوكرانيا سيرهي مارشينكو اليوم الجمعة، إلى فرض حظر دولي كامل على النفط والغاز الروسيين بسبب غزو موسكو لبلاده.
وقال مارشينكو في إفادة عبر الإنترنت إن أوكرانيا تكافح لتحقيق التوازن في ميزانيتها بعد عشرة أسابيع من الحرب.
وأضاف أنه بصفته وزيرا للمالية لا يمكن أن يكون راضيا عن الوتيرة التي تصل بها المساعدات المالية من الخارج.
وفي إشارة إلى ما اعتبره “عدم كفاية العقوبات التي تم فرضها”، قال مارشينكو إن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي يعني أن موسكو لديها فائض في الميزانية و”تشعر براحة تامة”.
وتابع قائلا “القضية الرئيسية هي فرض حظر كامل على شراء الغاز والنفط من روسيا الاتحادية. وهذا أمر يحتاج إلى تحرك وتعمل أوكرانيا بنشاط حياله”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تدعو إلى فرض حظر دولي كامل على النفط والغاز… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.