مال وأعمال

أوكرانيا تدعو إلى فرض حظر دولي كامل على النفط والغاز…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوكرانيا تدعو إلى فرض حظر دولي كامل على النفط والغاز… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 7 مايو 2022 09:11 صباحاً - – دعا وزير مالية أوكرانيا سيرهي مارشينكو اليوم الجمعة، إلى فرض حظر دولي كامل على النفط والغاز الروسيين بسبب غزو موسكو لبلاده.

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وقال مارشينكو في إفادة عبر الإنترنت إن أوكرانيا تكافح لتحقيق التوازن في ميزانيتها بعد عشرة أسابيع من الحرب.

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وأضاف أنه بصفته وزيرا للمالية لا يمكن أن يكون راضيا عن الوتيرة التي تصل بها المساعدات المالية من الخارج.

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وفي إشارة إلى ما اعتبره “عدم كفاية العقوبات التي تم فرضها”، قال مارشينكو إن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي يعني أن موسكو لديها فائض في الميزانية و”تشعر براحة تامة”.

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وتابع قائلا “القضية الرئيسية هي فرض حظر كامل على شراء الغاز والنفط من روسيا الاتحادية. وهذا أمر يحتاج إلى تحرك وتعمل أوكرانيا بنشاط حياله”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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