انت الان تتابع خبر الطاقة الدولية: العالم يشهد أول أزمة طاقة عالمية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حذر المدير التنفيذي لمنظمة الطاقة العالمية، فاتح بيرول، من أن العالم يواجه أول أزمة طاقة عالمية، وقال إن العقوبات المفروضة على روسيا والرد عليها ستكون لها تداعيات كبيرة على سوق الطاقة.

وأضاف المسؤول في مؤتمر صحفي بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم الجمعة وفق ما نقلت وكالة تاس: “أعتقد أننا في منتصف أزمة الطاقة العالمية الأولى، في السبعينيات رأينا أزمة النفط، التي كان لها عواقب كبيرة على الاقتصاد والتضخم، لكنها كانت النفط فقط، دعونا نتذكر أن روسيا هي دولة مصدرة للنفط رقم واحد في العالم والمصدر الأول في العالم للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى كونها لاعبا رئيسيا في سوق المواد التي يستخدمها قطاع الطاقة “.

وقال بيرول : “لذلك فإن العقوبات التي تم فرضها على روسيا أو القرارات السياسية من الكرملين ستكون لها عواقب وخيمة على سوق الطاقة” ، وسيكون من التفاؤل المفرط الآن الاعتقاد بأن التقلبات الحالية في سوق الطاقة ستنتهي قريبا ويمكن للعالم أن يعود إلى أوقات انخفاض الأسعار وظروف السوق المستقرة.

وأوضح قائلا: “لقد دفعنا ذلك إلى العمل مع العديد من الحكومات لمحاولة دعمها في كيفية تقليل اعتمادها على روسيا وتقليل التأثير على اقتصاداتها وسكانها”.

كذلك حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية من أن “السنوات القليلة المقبلة لن تكون سهلة”. وخلص إلى أنه من الضروري أن نكون مستعدين للتغلب على الصعوبات.