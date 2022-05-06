انت الان تتابع خبر أسعار النفط تتجاوز 112 دولار للبرميل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، إذ أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي إلى زيادة احتمال نقص المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار أو 1.88% إلى 112.98 دولار للبرميل، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارين أو 1.85% إلى 110.26 دولار للبرميل.

والخامان في طريقهما لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومين باقتراح الاتحاد الأوروبي التخلص تدريجيا من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022.

كما أنه يحظر جميع خدمات الشحن والتأمين الخاصة بنقل النفط الروسي.

وقالت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي لـ”رويترز”، اليوم الجمعة، إن الاتحاد يعدل خطته الخاصة بالعقوبات في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة.