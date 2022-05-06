أزمة سلاسل التوريد تقود الناتج الصناعي في ألمانيا للتراجع…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 مايو 2022 04:08 مساءً - – أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، تراجع الناتج الصناعي في ألمانيا أكثر من المتوقع خلال مارس.

إذ أدت القيود المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا إلى تعطيل سلاسل التوريد مما جعل من الصعب تلبية الطلبيات.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي في ألمانيا انخفض 3.9 بالمئة على أساس شهري بعد زيادة معدلة بالخفض قدرها 0.1 بالمئة في فبراير.

وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى تراجع الإنتاج 1.0 بالمئة في مارس.