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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم السنوي في تونس يرتفع إلى 7.5% خلال أبريل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 مايو 2022 03:11 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5% في أبريل، مقارنة مع 7.2% في مارس.
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وكان التضخم قد سجل 7% في فبراير.
وقال مكتب الإحصاء الحكومي، إن مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفع 8.7% في أبريل، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
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