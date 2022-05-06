مال وأعمال

معدل التضخم السنوي في تونس يرتفع إلى 7.5% خلال أبريل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم السنوي في تونس يرتفع إلى 7.5% خلال أبريل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 مايو 2022 03:11 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5% في أبريل، مقارنة مع 7.2% في مارس.

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وكان التضخم قد سجل 7% في فبراير.

وقال مكتب الإحصاء الحكومي، إن مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفع 8.7% في أبريل، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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