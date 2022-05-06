انت الان تتابع خبر تطورات أسعار الذهب والنفط عالمياً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي القوي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، بفضل التوقعات حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بحسب وول ستريت جورنال .

وتراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1,865.92 دولار، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,877.02 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,887.23 دولار.

أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة خلال الجلسة الآسيوية، بالرغم من ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي وفقا للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب البيانات من قبل الاقتصاد الأميركي وتسعير الأسواق لخطط الاتحاد الأوروبي للحظر التدريجي للنفط الروسي.

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار 0.23 بالمئة لتتداول عند مستويات 108.95 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 108.70 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 108.26 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز المقبل 0.42 بالمئة لتتداول عند مستويات 111.62 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 111.15 دولار للبرميل.