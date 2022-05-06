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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المستشار الألماني: لا يمكن رفع العقوبات عن روسيا إلا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 مايو 2022 12:11 مساءً - سبوتنيك نيوز _ قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن العقوبات المفروضة على روسيا لا يمكن رفعها إلا بالاتفاق مع أوكرانيا، بحسب مزاعمه.
وزعم شولتس في مقابلة مع مجلة “ستيرن”، نشرت تفاصيلها الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الألماني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدفه القيام بما وصفه بـ”السلام القسري” معتبرا أن هذا السلام “يجب أن يحدث بالاتفاق مع أوكرانيا”.
وحول رفع العقوبات عن روسيا، قال شولتس : “نريد ذلك وسنكون قادرين على رفع عقوباتنا فقط بالاتفاق مع أوكرانيا”.
وتابع المستشار الألماني: “أعتقد أن الكثير من الناس في الكرملين لم يدركوا ذلك بعد. هذا سيكون له عواقب وخيمة على روسيا”.
وعلى الرغم من تصريحات المستشار الألماني، إلا أن وزير الاقتصاد في بلاده، كان قد أكد في تصريحات سابقة، أن وقف الغاز الروسي قد يتسبب بأزمة اقتصادية في ألمانيا وأوروبا.
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