مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 200 ألفا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 200 ألفا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 مايو 2022 11:05 صباحاً - وكالات _ ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لكنه ظل عند مستوى يتوافق مع صعوبة الظروف في سوق العمل وتحقيق المزيد من مكاسب في الأجور.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة ارتفعت 19 ألفا إلى 200 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 30 أبريل.

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كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا تسجيل 182 ألف طلب.

وكانت الطلبات تحوم دون مستوى 200 ألف منذ منتصف فبراير  وسط طلب قوي على العمال.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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