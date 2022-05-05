انت الان تتابع خبر عملة بيتكوين تتراجع نحو 10% والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انخفضت قيمة العديد من العملات الرقمية خلال تداولات يوم الخميس وعمقت خسائرها نتيجة تقييم الأسواق لقرارات السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية العالمية.

وهبط سعر "بيتكوين" بنسبة 9.8% إلى 35.8 ألف دولار حسبما اتضح من خلال بيانات موقع Coin desk.

كما انخفض "الإيثريوم" بنسبة 8.1% إلى 2715.4 دولار.

وأعلن الفيدرالي عن رفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.75% و1.00%، وهي أكبر زيادة في اجتماع واحد منذ عام 2000، كما كشف عن البدء في خفض حيازته من السندات والأوراق المالية المدعومة برهن عقاري بداية من يونيو القادم.

من جهته قرر "بنك إنجلترا" هو الآخر رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 1%، وهو المستوى الأعلى منذ 13 عاما.

وتؤثر قرارات تشديد السياسات النقدية من البنوك المركزية سلبيا على حجم السيولة في الأسواق، وهذه السيولة كانت سببا رئيسيا وارتفاع أصول من بينها العملات الرقمية خلال الأعوام القليلة الماضية.