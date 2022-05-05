انت الان تتابع خبر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5-5-2022 وفقا لآخر تحديث.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فيما يلي أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس 5-5-2022، وفقًا لآخر تحديث.

أسعار جرام الذهب اليوم

وقد وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1,320 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1,165 جنيها.

كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 999 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 779 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

في حين سجل سعر أوقية الذهب نحو 41,052 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 9,250 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,320,000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

هذا وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعتبر أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.