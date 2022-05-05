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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى منذ 20 عاما خلال أبريل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 5 مايو 2022 06:11 مساءً - – أظهرت بيانات اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97 بالمئة في أبريل، وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعا بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.
وقال معهد الإحصاء في تركيا ، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته بارتفاع بنحو ستة في المئة.
وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68 بالمئة على أساس سنوي.
وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67 بالمئة على أساس شهري في أبريل مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 121.82 بالمئة.
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