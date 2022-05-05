الرقابة على الصادرات: 26 ألفا و724 رسالة واردات صناعية وغير…

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 مايو 2022 06:11 مساءً - كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حول مؤشرات اداء هيئة الرقابة على الصادرات والواردات خلال الربع الأول من العام الجاري، قيام الهيئة باستقبال 26 ألف و724 رسالة تضمنت 13 ألف و559 رسالة واردات صناعية و13 ألف و165 رسالة واردات غير صناعية، حيث بلغ عدد الرسائل الصناعية المقبولة 12 ألف و941 رسالة، كما بلغ عدد الرسائل غير الصناعية المقبولة 12 ألف و782 رسالة.

وقالت الوزيرة إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير منظومة العمل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبما يسهم فى تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

وأشارت إلى أن الفترة الحالية تشهد تطوير مختلف فروع الهيئة وميكنة كافة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين بالاضافة إلى إنشاء عدد كبير من المعامل الجديدة لتغطى كافة بنود الصادرات والواردات.

ومن جانبه أوضح المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تقوم بدور محوري في حماية المواطنين من تداول السلع والمنتجات الرديئة بالسوق المحلي، كما تسهم فى الحفاظ على سمعة وتنافسية المنتج المصري بالاسواق الخارجية وذلك من خلال فروع الهيئة المنتشرة بالمؤانى البحرية والجوية والمنافذ البرية لتقديم الخدمات المتعلقة بمنظومة التجارة الخارجية.

واضاف النجار إن الهيئة قامت خلال الفترة محل التقرير بإصدار 99 ألف و210 شهادة منشأ إلى جانب إجراء الفحص المعملي لـ50 ألف و552 عينة منها 34 ألف و633 عينة بالمعامل الغذائية والكيماوية و15 ألف و919 عينة بالمعامل الصناعية.

ولفت إلى أن الهيئة أصدرت 7 آلاف و57 تسجيلاً تجارياً تضمنت 2057 سجل مستوردين و1901 سجل مصدرين بالاضافة الى 430 سجل للوكلاء التجاريين و1965 سجل مستلزمات انتاج، و504 سجل وسطاء عقاريين، و200 سجل لوكالات الدعاية والإعلان.

ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة قامت بتنظيم برامج تدريبية لعدد 485 متدرب في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد وبرامج الجودة والسلامة والصحة المهنية، كما ساهم التطور الكبير الذي يشهده الموقع الإلكتروني للهيئة في تخطي عدد الزائرين 33 ألف زائر، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت 340 استفساراً، وأعدت 7 آلاف و568 تقرير قطاع أعمال.