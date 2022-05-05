انت الان تتابع خبر بنك انجلترا المركزي يرفع أسعار الفائدة الى اعلى مستوى منذ 2009 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة اليوم الخميس إلى 1% من 0.75%.

وذكرت هيئة بي بي سي، أن هذه الزيادة، هي الأعلى منذ عام 2009، حيث يحاول بنك إنجلترا وقف وتيرة ارتفاع الأسعار، وهي الرابعة على التوالي منذ كانون الأول الماضي.

ووفقًا لبي بي سي، فإنه من المتوقع، أن يتخطى التضخم الذي يرتفع بالفعل بأسرع وتيرة له منذ 30 عاماً 10% بحلول نهاية العام، مع ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة والغذاء جزئياً بسبب حرب أوكرانيا.