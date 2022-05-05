نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: نجاح تطبيق ACI للشحنات البحرية.. والتشغيل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 مايو 2022 04:08 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية سيتم تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج، وتعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانىء البحرية والجوية.

تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة.. من خلال منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

وأوضح أن ذلك يُسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأشار وزير المالية ، أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» للشحنات البحرية، حيث انضم إليها أكثر من 32 ألف شركة، و83 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس».

حريصون على تقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة «ACI»

وأكد معيط أن هذا النجاح دفعنا لبدء التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية فى منتصف مايو 2022، والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر 2022.

ووجه وزير المالية بتقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»:www.nafeza.gov.eg.

منى ناصر: تأهيل المتعاملين المستفيدين بخدمات «الفاعل الاقتصادي المعتمد»أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بتذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» قبل التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية منتصف مايو الحالي.

ولفتت إلى أنه تم تأهيل المتعاملين المستفيدين بخدمات «الفاعل الاقتصادي المعتمد» للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة، كما يتم عقد دورات تدريبية أسبوعيًا، بمقر الوزارة أو «أون لاين»، لكل أطراف المنظومة الجمركية سواءً مجتمع الأعمال أو الجهات المعنية بتطبيق نظام «ACI» بالموانئ الجوية؛ فى إطار حرصنا على توفير كل مقومات النجاح الكفيلة بتحقيق المستهدفات المنشودة.

أضافت أنه تم تخصيص أماكن بالمراكز اللوجستية لممثلي الشركات المقدمة لخدمات التوقيع الإلكتروني للتيسير على المتعاملين وسرعة الحصول على وحدات التوقيع الإلكتروني بشكل فوري.

رئيس مصلحة الجمارك: التنسيق مع شركات الطيران ووكلاء الشحن الجوي بشكل دوري قبل الإطلاق التجريبي لنظام «ACI»

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم التنسيق مع شركات الطيران ووكلاء الشحن الجوي بشكل دوري قبل الإطلاق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على الشحنات الجوية، من أجل شرح كل تفاصيل وخطوات التعامل مع المنظومة الجديدة، كما تم إرسال دورة الإجراءات الخاصة بنظام «ACI» الجوي لشركات الطيران، لمراجعتها وإرسال أي ملاحظات بشأنها.

وأوضح أنه تم عقد اجتماعات مع المستوردين ووكلائهم والمجالس التصديرية من أجل شرح خطوات التسجيل والانضمام لنظام«ACI»، وإرسال خطابات لكل المتعاملين مع المنظومة الجمركية عبر الخطوط الجوية غير المسجلين على منصة «نافذة» للتسجيل قبل التطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر المقبل، كما تم الانتهاء من تدريب موظفي «المنافيست» بالجمارك، وموظفي كل الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة بمطار القاهرة الجوي.

أضاف أنه في إطار حرص المصلحة على تذليل كل العقبات التي قد تواجه المتعاملين مع منظومة «ACI»، تم تزويد مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات على مدار 24 ساعة عبر الواتس آب برقم: «٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩»، والبريد الإلكترونى: «[email protected]» حول منظومة «ACI» بالموانئ البحرية أو الجوية

ونوه إلى أننا تلقينا أكثر من 35 ألف استفسار لمجتمع الأعمال حول نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ بدء تطبيقه بالموانئ البحرية وحتى الآن، وتم الرد عليها بشكل فوري.