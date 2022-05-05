اليابان تقول إنه من الصعب حظر النفط الروسي على الفور

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 مايو 2022 04:08 مساءً - – قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاجيودا اليوم الخميس، إن اليابان ستواجه “صعوبة” للتحرك على الفور لخفض واردات النفط الروسية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

أدلى هاجيودا بتلك التصريحات خلال زيارة لواشنطن بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية ، أشد حزمة عقوبات على روسيا تشمل حظر الخام الروسي.

وقال هاجيودا للصحفيين “نظرا لمحدودية الموارد المتاحة لليابان فإننا سنواجه صعوبة في اتخاذ خطوة على الفور”.

وشكلت واردات النفط الروسي أربعة بالمئة من إجمالي واردات الخام اليابانية في السنة المالية الماضية التي انتهت في مارس.

وبلغت واردات الغاز الطبيعي من موسكو تسعة بالمئة من إجمالي الواردات اليابانية في حين بلغت واردات الفحم الروسي 11 بالمئة.