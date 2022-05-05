ارتفاع أسعار النفط عالميًا

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الرياض - احمد صلاح - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية خلال الجلسة الآسيوية اليوم الخميس بالرغم من الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأميركي, وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب البيانات من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وتسعير الأسواق لخطط الاتحاد الأوروبي للحظر التدريجي للنفط الروسي.

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار القادم بنسبة 0.39% لتتداول عند مستويات 108 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 107.58 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 107.81 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز المقبل 0.36% لتتداول عند مستويات 110.51 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 110.14 دولار للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.24% إلى مستويات 102.85 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 102.60، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 102.59.