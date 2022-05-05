انت الان تتابع خبر توضيح حول أسعار البيض والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن حسان أبو دقر، إن أسعار البيض مستقرة في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الدجاج.

وأضاف أبو دقر الخميس أن أسعار البيض تتأثر بالعرض والطلب، دون تأثير ارتفاع أسعار الدواجن عليها.

وأوضح أن سعر صندوق البيض الذي يحتوي على (12) كرتونة يبلغ 22 دينارا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سقوفا سعرية لأسعارها، مشددا على أهمية مراقبة تجار التجزئة لضمان عدم رفع أسعار البيض.

وأشار أبو دقر إلى أن استهلاك الأردنيين من مادة بيض المائدة تراجع في شهر رمضان المبارك بنسبة 50 في المئة.

وكان مواطنون اشتكوا من ارتفاع أسعار الدجاج في عدد من المحال التجارية، بالرغم من تحديد وزارة الصناعة والتجارة السقوف السعرية لأسعاره.