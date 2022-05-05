انت الان تتابع خبر بريطانيا تواجه ارتفاعاً في أسعار السلع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قيادات مختلفة في قطاع الأغذية البريطانية حذروا من تعرض الأسر البريطانية إلى زيادة حادة في أسعار السلع الغذائية خلال الأشهر القادمة، يرافقها احتمالات مرتفعة لنفاد تلك المنتجات من رفوف المتاجر نكنتيجة لآثار الحرب الروسية الأوكرانية، كتعثر إمدادات المواد الغذائية الأساسية.



و دعت الأطراف المنتجة للمواد الغذائية الحكومة إلى تشكيل مجلس وطني عاجل للأمن الغذائي للعمل على تعزيز الإمدادات، ويتامن ذلك مع هبوط حاد في سلاسل الإمداد الخاصة بصادرات القمح وزيت عباد الشمس والأسماك والأسمدة .

وقد نوه "اتحاد الأغذية والمشروبات" إلى أن ارتفاع الأسعار سينتج عنه تداعيات هائلة على أسعار عدد كبير من السلع الأساسية. وكمثال على ذلك القمح المستخدم في تغذية الدجاج البياض ومواشي الألبان، كما يستخدم زيت عباد الشمس في الأغذية المصنعة والقابلة للدهن وفي الوجبات الجاهزة وووجبات المطاعم السريعة .



رئيس قسم التجارة الدولية في "اتحاد الأغذية والمشروبات"، دومينيك غودي، قال "إن الحرب في أوكرانيا عرقلت سلسلة الإمدادات وسببت نقصاً في المكونات على مستوى قطاعي الأغذية والمشروبات"، داعيا الحكومة إلى "تعبئة كامل الموارد المتاحة" لحماية الأسرخاصة ملايين الأسر الضعيفة منها.



وقد أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة هذا الأسبوع تزايد التضخم في أسعار الغذاء ، يتوقع مزيداً من التسارع في وقت لاحق من هذا العام، مما يزيد من حدة أزمة تكاليف المعيشة التي تهدد بتحويل 1.3 مليون شخص إلى الفقر المدقع.