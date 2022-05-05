تطورت أسعار الذهب والنفط عالمياً

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الرياض - احمد صلاح - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية خلال الجلسة الآسيوية الخميس بالرغم من الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأميركي, وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب البيانات من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وتسعير الأسواق لخطط الاتحاد الأوروبي للحظر التدريجي للنفط الروسي، بحسب وول ستريت جورنال.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار القادم بنسبة 0.39% لتتداول عند مستويات 108 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 107.58 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 107.81 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز المقبل 0.36% لتتداول عند مستويات 110.51 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 110.14 دولار للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.24% إلى مستويات 102.85 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 102.60، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 102.59.

اسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي لتتداول من جديد فوق 1900 دولار للأونصة ، بفعل عمليات شراء المعدن كأحد أفضل أصول الملاذات الآمنة، بحسب وول ستريت جورنال

وارتفعت أسعار معدن الذهب نسبة 1.1% إلى 1,903.39 دولار، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,882.91 دولار، وسجلت أدنى مستوي عند 1,881.59 دولار.

وبقيت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب دون أي تغيير يذكر، ليستمر الإجمالي عند 1,089.04 طن متري، كأدنى مستوى منذ 5 نيسان الماضي.