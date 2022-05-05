انت الان تتابع خبر تحركات غربية لفرض عقوبات على الصين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - مشاورات حثيثة تدور بين الولايات المتحدة وحلفائها الأروروبيين، منذ نحو شهر، حول إجراءات محتملة تجاه الصين، كما حدث مع روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتم التنسيق بشكل مكثف مع أستراليا واليابان حيال ما تعتبره واشنطن "احتمال التدخل العسكري الصيني في تايوان"، إذ تعتبر الصين تايوان جزءاً منها، بينما يقف الدعم العسكري الأميركي والغربي بجانب تايبيه وهو ما يثير انزعاج بكين ، ومما زاد التوجه الأمريكي نحو القيود على الصين موقفها الداعم لروسيا في حربها في أوكرانيا، رغم تكرار بكين المستمر أنها لا تقدم دعماً لروسيا، غير أن الولايات المتحدة تتوقع موقفاً صينياً متشدداً حيال موسكو .



وضمن فعاليات استراتيجية "الهند والمحيط الهادئ" بين الولايات المتحدة وبريطانيا في شهر آذار الماضي، تم عقد اجتماع بين منسق شؤون الهند والمحيط الهادئ في البيت الأبيض "كيرت كامبل" ومسؤولة ملف الصين في مجلس الأمن القومي الأميركي "لورا رووزنبرغر" ونظيريهما البريطانيين، بحسب ما ذكرت "فايننشال تايمز" التي نقلت عن مسؤولين ثلاثة قولهم "إن الاجتماعات الخاصة على مدى يومين ركزت على تعاون الحلفاء الأوروبيين في حال تصرف أميركا تجاه ما تراه من زيادة النشاط العدائي الصيني تجاه تايوان".



أضاف المسؤولون "أن المباحثات لم تتطرق إلى تهديد عاجل لكنها غطت تعاون بريطانيا، مثل ما اتفقت عليه أميركا مع أستراليا واليابان، لاستكمال خطط التحرك الأميركي بالتعاون مع الحلفاء في آسيا وأوروبا".

ويذكر أن الأدميرال "جون أكيلينو"، قائد العمليات الأميركية في الهند والمحيط الهادئ، زار أستراليا، في نيسان، تزامناً مع تسجيل زيادة في طلعات الطائرات الحربية الصينية قرب تايوان، حيث قال "أكيلينو" في تصريح صحفي "إن الحرب في أوكرانيا أظهرت أهمية التحالف تجاه الصين وما تمثله من خطر على تايوان".